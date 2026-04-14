１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は４営業日ぶりに反発。原油高が一服したことでインフレ懸念が和らいだほか、この日に実施された２０年債入札が好調な結果になったことが支援材料となった。 トランプ米大統領は１３日、ホワイトハウスで記者団に「イラン側が和平交渉を巡って米政権に接触してきた」と発言。また、一部で「米国とイランが長期的な停戦に向けた次回の対面協議の開催について協議していることが分かっ