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○経済統計・イベントなど ０１：００英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言 ０１：４５米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ０６：００ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言 ０８：５０日・機械受注 １５：４５仏・消費者物価指数（改定値） １６：１５日・訪日外国人客数 １８：００ユーロ・鉱工業生産 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅