ロゴスホールディングスがこの日の取引終了後に、第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算を発表しており、売上高３１４億９７００万円（前年同期比５３．５％増）、営業利益１億８１００万円（前年同期５億１１００万円の赤字）、最終損益１１００万円の赤字（同４億６１００万円の赤字）となった。 同社は北海道を地盤に注文住宅事業を展開しており、第３四半期までの期間では受注・引き渡しともに