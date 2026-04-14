元読売ジャイアンツの岡崎郁による著書『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん 私と4人の巨人軍監督』が、4月14日にカンゼンより刊行された。 参考：累計40万部突破「こどもシリーズ」最新刊は“宇宙”がテーマ『こども宇宙』4月13日刊行へ 本書は、選手・指導者として長年にわたり巨人に在籍した岡崎が、長嶋茂雄、王貞治、藤田元司、原辰徳という4人の監督との日々を振り返る一冊。地上波で巨人戦が