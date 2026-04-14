やや不運なアクシデントだった。現地４月11日に開催されたエールディビジ30節のヘラクレス戦で、３週間ぶりにピッチに立った冨安健洋がレッドカードを受けたのだ。66分、板倉滉と交代で主戦場ではないボランチに入った27歳は79分、味方のCBが空けたスペースから抜け出ようとした相手アタッカーを後方から倒してしまい、オンフィールドレビューの末に決定機阻止で退場となった。アビスパ福岡時代には経験があるとはいえ、交