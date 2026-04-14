フェイエノールトの日本代表FW上田綺世がオランダで称賛を集めている。現地４月12日に開催されたエールディビジ第30節で、上田綺世、渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが小川航基、佐野航大が所属する３位のNECと敵地で対戦。１−１で引き分けた。この試合に先発した上田は先制点を奪う。18分、アニス・ハジ・ムサの右CKに反応。高い打点で合わせて、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。これで今季の得点数を2