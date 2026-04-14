オーバーラップホールディングス [東証Ｇ] が4月14日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結最終利益は前年同期比3.8％増の7.9億円に伸びたが、通期計画の22.3億円に対する進捗率は35.5％となり、前年同期の36.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結最終利益は