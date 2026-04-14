オープングループ [東証Ｐ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比4.1倍の9.4億円に急拡大し、27年2月期も前期比13.8％増の10.8億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を4.5円→4.9円(前の期は5.5円)に増額し、今期も前期比1.6円増の6.5円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2