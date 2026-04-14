ＩＮＧＳ [東証Ｇ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比79.4％増の2.4億円に拡大し、通期計画の5.6億円に対する進捗率は前年同期の30.3％を上回る43.2％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の経常利益は前年同期比2.6％増の3.2億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績であ