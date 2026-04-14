アスマーク [東証Ｓ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比50.8％減の5800万円に大きく落ち込み、通期計画の2億1000万円に対する進捗率は4年平均の42.6％を下回る27.6％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.4％→4.5％に大幅悪化した。 株探ニュース