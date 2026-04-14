フォルシア [東証Ｇ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比62.6％減の7400万円に落ち込んだが、27年2月期は前期比5.6倍の4億1500万円に急拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比66.2％減の2300万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.2％→3.9％に急低下した。 株探ニュー