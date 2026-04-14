テイツー [東証Ｓ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比47.4％増の13.5億円に拡大し、27年2月期も前期比18.1％増の16億円に伸びる見通しとなった。7期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期の特別配当を落とし、普通配当4円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.7％減の4.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期