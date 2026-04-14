コレックホールディングス [東証Ｓ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比68.9％減の6900万円に落ち込んだが、27年2月期は2億1100万～2億4800万円となり中央値での前期比は3.3倍増となる見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は5000万円の赤字(前年同期は1億2200万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の6.4％→