ａｂｃ [東証Ｓ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は31.1億円となり、通期計画の106億円(中央値)に対する進捗率は29.3％となった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常損益は6.4億円の赤字となった。 ※25年8月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 ※業績予想がレン