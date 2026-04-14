2026年4月14日、韓国メディア・韓国日報は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が国務会議において、緊迫する中東情勢をめぐり、米国とイラン両当事国に対して「人権保護」と「平和への勇気ある一歩」を公式に求めたと報じた。李大統領が公式の場で米国とイランに人権保護を直接訴えるのは、初めてのことだ。記事によると、李大統領は同日午前に青瓦台（大統領府）で開かれた国務会議兼非常経済点検会議に出席。中東情勢の緊迫