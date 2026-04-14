青海省西寧市とチベット自治区ラサ市を結ぶ「青蔵鉄道」は今年、全線開業から20周年を迎えます。中国鉄路青蔵集団有限公司によると、20年間の累計貨物輸送量は4月13日時点で1億トンを突破しました。2006年7月1日の全線開業以来、チベットに鉄道がない歴史に終止符が打たれ、かつて「天険」と呼ばれた高原地帯へのアクセスは劇的に改善されました。貨物輸送量は年々着実に増加し、開業当初の2006年は36万1000トンでしたが、2025年末