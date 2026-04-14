イタリアで開催中の児童書専門国際見本市、ボローニャ国際児童図書展で北京時間4月13日夜、2026年「国際アンデルセン賞」の受賞者が発表され、中国の絵本作家でイラストレーターの蔡皋氏が画家賞を受賞しました。中国人のイラストレーターが同賞を受賞するのは今回が初めてです。蔡氏は1946年、中国湖南省長沙市で生まれました。1993年に作品『宝児（原題：荒原狐精）』で、世界最大級の児童書イラスト国際コンペティション、ブラ