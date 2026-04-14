熊本・ひのくに高等支援学校のいじめ問題第三者委員会が調査報告書を公表 熊本県立ひのくに高等支援学校で発生したいじめをめぐり、学校に設置されたいじめ調査委員会が4月14日付で調査報告書を公表しました。 2023年7月から約2年半にわたる調査の結果、金銭の強要など複数のいじめ行為の存在が認定され、不登校との因果関係も認められました。 金銭の強要など5件のいじめ行為を認定 調査委員会が20回の聞き取り調査な