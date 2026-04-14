お笑いコンビ・家族チャーハンの大石さん（33）と江頭さん（35）が14日、それぞれのXを更新し、4月19日に開催されるライブへの出演をもってコンビを解散することを発表しました。今年2月に、体調不良による休養を発表していた大石さんは「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪したうえで、「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演