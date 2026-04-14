きょう午前、千葉県市川市の産業廃棄物を扱う会社の敷地内で火が出ました。けが人はいませんでしたが、建物3棟が焼けました。午前10時50分ごろ、市川市堀之内の産業廃棄物を扱う会社で「敷地内のごみが燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。警察と消防によりますと、ポンプ車など10台が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、事務所兼作業場1棟と近くにある倉庫2棟のあわせて3棟が焼けたという