大相撲の元幕内、剣翔（３４）＝本名・安彦剣太郎、東京都出身、追手風部屋＝が１４日、都内で引退会見を行った。今年１月、現役客室乗務員の妻・祐華さんと同席した結婚会見では「結婚式は関取じゃないとできないんです。もし幕下に落ちていたら、引退しないと結婚式ができない。予定は６月なので、残れるように頑張ります」と話していた剣翔。３月の春場所は西十両１２枚目で１５戦全敗となり、５月の夏場所での幕下降下が確