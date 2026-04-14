俳優の中山求一郎（33）が14日、都内で出演舞台「エンドゲーム」（5月20日初日、東京・新国立劇場小劇場）に向けた取材会を行った。演出家の小川絵梨子氏による、出演者全員をオーディションで選ぶ「フルオーディション企画」の第8弾であり、今作が最終作品。中山は1016人の応募から4人の出演者に選ばれた。「このオーディションを受けているときは、あまり仕事が決まっておらず“こんなんでやっていけるのかな”と思っていた