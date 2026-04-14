Image: KANJITSU DENKI フランスのオーディオ機器メーカーWe Are Rewindから、カセットレコーダー内蔵のBluetoothスピーカー「GB-001」が発売されます。ラジオはないけど音はでかいです Image: KANJITSU DENKI 見た目はまるっきり80年代のラジカセですね。VUメーターや折りたたみのハンドルなど、ディテール