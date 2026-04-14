松下洸平が14日、自身が出演するドラマ『銀河の一票』の制作発表会見に、共演者の黒木華、野呂佳代とともに出席。自身の演じる役についてや、撮影現場の雰囲気などを語った。【写真】松下洸平ら、イベントでの姿ドラマ『銀河の一票』制作発表会見本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京