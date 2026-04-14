俳優の中山求一郎が１４日、都内で演劇「エンドゲーム」（５月２０日開幕）に出演するにあたって取材会に登場。デビュー１１年目で初めて報道陣の前に立ち、今作への思い、これまでに俳優人生について語った。１９５７年の初演から半世紀以上にわたって上演されるサミュエル・ベケットの傑作。終末的な状況下でどこにも行けなくなった４人が、絶望的に繰り返される日常を描いた不条理劇。中山は老人に仕えるクロヴ役で出演する