◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」「反省と引きずるは違うから」―。取材をする中で選手の言葉、マインドに影響を受けることがある。巨人担当２年目の今年、冒頭の考え方を中川皓太投手（３２）に教わった。１５年ドラフト７位で入団し、度重なる故障を乗り越え１軍ブルペンで地位を築いたリリーフ左腕。今季初登板の３月２８日・阪神戦（東京Ｄ）で１失点したが、その後は立て直している。抑えて当たり前。打たれたら戦犯