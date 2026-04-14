プロ野球・ソフトバンクは14日、夏のイベント「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」で着用するユニホームを発表。テーマカラーには「白」が採用されました。白は「勝」と結びつく色として、勝負に臨む選手たちの強い意志を象徴。さらに夏の太陽がもたらす「光」のイメージを重ね、ストライプと光沢感のある素材が取り入れられ、単色ながら奥行きと躍動感を表現しています。牧原大成選手は「昨年の赤と違って、シンプルな白で本当にかっこいい