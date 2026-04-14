巨人・吉川尚輝内野手（３１）が１４日、ジャイアンツ球場で小林誠司捕手（３６）とともに２軍残留組のメニューを消化した。屋外フリー打撃では広角へ快音を連発し、ノックでも軽快な動きを披露した。昨年１０月の両股関節手術のリハビリを続けていた吉川は、５日の３軍・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で約半年ぶりに実戦復帰。守備で一塁ベースカバーに入った際に打者走者と交錯して負傷交代したものの大事には至らず、１２日の