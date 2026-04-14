2026年世界卓球選手権ロンドン大会大陸予選会および本戦の団体に挑むメンバーが14日、会見に登場しました。女子団体はの張本美和選手、早田ひな選手、橋本帆乃香選手、長粼美柚選手、そして、国内選考会で長粼選手らを制し優勝した面手凛選手が選出されています。会見では意気込みや自身の卓球スタイルの注目ポイントを述べていきますが、早田選手が答える際に突如マイクがオフに。早田選手は慌てるもすぐ解決して回答
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