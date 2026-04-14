◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節３回戦近大２―０立命大（１４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）近大が立命大に勝利、２勝１敗として勝ち点を挙げた。最速１５４キロ、身長１８２センチのエース右腕・宮原廉（４年＝崇徳）が、立命大・有馬伽久（がく、４年＝愛工大名電）とのドラフト候補同士の投げ合いを制した。阪神、ＤｅＮＡ、中日、オリックスの４球団スカウトが見守るなか、５回を３安打無失点、６三振を奪う力投