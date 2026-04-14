ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、刺繍使いがかっこよくて美しい「マレフィセント」デザインの「つば広ハット」を紹介します☆ ベルメゾン ディズニー「つば広ハット」マレフィセント © Disney 価格：5,490円（税込）頭周りサイズ：フリー（約56〜58cm）つばの長さ：【前】約10cm、【後】約20cm前つば部分：UV