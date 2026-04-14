「ファーム・西地区、阪神−ソフトバンク」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）約３週間ぶりに実戦復帰した阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は３打席に立って無安打だった。二回に巡ってきた第１打席では、最終的には空振り三振に倒れたものの、初球からスイングするなど積極的に仕掛けた。五回の第２打席はライナー性の当たりを飛ばしたが、定位置やや後方の左飛。１点を追う七回は１死一塁で打席