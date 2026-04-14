歌手・俳優の山下智久が、22日発売の雑誌『美的』6月号SPECIAL EDITION（小学館）の表紙を飾る。【別カット】カラーでも大人の色気がただよう山下智久今回は、美容誌では珍しいモノクロのカットをチョイス。色彩を排したことで、黒髪の流れ、肌の質感、深みのあるまなざしなど、山下の大人の色気がぐっと際立つカバーになった。5月15日公開の主演映画『正直不動産』をはじめ、秋にはドラマ『俺たちの箱根駅伝』も控える山下