ABEMAの「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」にて、人気JKメンバー・さわの祖父母の家が公開され、その規格外の広さと庭に突如現れた「手作り特設ステージ」が大きな反響を呼んでいる。【映像】庭に巨大なステージも！人気JKのデカすぎる祖父母の実家ダンスのブラッシュアップのため、ゆま、ねね、ひなた、もかの4人が向かったのは、メンバーであるさわの祖父母の家だった。到着した一行は、立派な門構え