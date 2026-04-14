俳優の上戸彩（40）のプライベートショットに、反響が寄せられている。【映像】「別人にしか見えない⋯」と話題になった上戸彩（複数）2025年6月13日、元レスリング選手の吉田沙保里さん（43）のInstagramに登場した上戸。元サッカー女子日本代表の澤穂希さん（47）と3人で、女子会を楽しむ姿が公開され、「上戸彩さん？別人にしか見えない…」「雰囲気ちゃうな」などと、話題になっていた。東京ディズニーシーを満喫する