俳優の中山求一郎（33）が14日、東京・新国立劇場で5月20日に開幕の舞台「エンドゲーム」（同15、16日にプレビュー公演）取材会を開いた。国内の映画賞を席巻した15年「恋人たち」（橋口亮輔監督）のオーディションに合格してデビューも、ブレイクしきれず11年。同劇場の小川絵梨子演劇芸術監督の任期ラストに手がける「フルオーディション企画」第8弾の今作で、1016人の応募者の中から4人のキャストの1人に選ばれた。「あまりにう