モデルでタレントの森泉、モデルの森星（ひかり）姉妹が１４日、東京・六本木の国立新美術館で開催される「生誕１００年森英恵ヴァイタル・タイプ」（１５日〜７月６日まで）の取材会に出席。祖母で国際的ファッションデザイナー・英恵さん（２０２２年死去、享年９６）との思い出を振り返った。英恵さんがデザインした服を身にまとった２人は仲良く手をつないで登場。取材会前に姉妹で展覧会を一足先に鑑賞し、星が「最初