資産形成は特別な人の行動ではなくなった。制度の拡充や情報の広がりを背景に、多くの人が将来に備え始めている。一方で、その原資がどこから生まれているのかに目を向けると、日々の暮らしとの微妙なせめぎ合いが見えてくる。株式会社保険見直し本舗が2025年11月から12月にかけて実施した調査によると、20代から60代の男女837人のうち72.4％が資産形成を行っていると回答した。開始のきっかけとしては56.6％が老後や将来への