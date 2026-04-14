豊橋競輪のS級シリーズ「JC×HPCJC・昇龍杯」（F1）が、15日に開幕する。S級予選6Rに登場する地元・愛知の纐纈洸翔（23・121期）は「マッサージを受けてから来ました」と体を十分にケアしてからの現地入りだった。前走地の京王閣（1〜3日）は予選3着→準決勝戦5着→特選2着の成績だったが「いい動きができていたと思う」と着順以上の手応えを示唆。また「日程が開いたので追加を断って結構、乗れた」と練習もバッチリのよう