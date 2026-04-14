Travis Japan吉澤閑也（30）松倉海斗（28）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。SNSの反応について明かした。MEGUMIは「最近の活動とか、SNSとかで気になったりとかはあったりしますか？」と質問。松倉は「いろいろテレビ出たりとかするとアンチみたいな…増えてくるなという体感とか。その分、お褒めの言葉もいただいたりするんですけど、そういうのも目につくようになってきたな」と明