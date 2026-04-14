女子プロゴルファーの都玲華（大東建託）が高級車を披露し、反響を呼んでいる。都は１４日に自身のインスタグラムを更新し、「この度株式会社シュテルン世田谷様にサポートをいただくこととなり、大変嬉しく思っております」とスポンサー契約を報告。その上で「このカッコイイ（かわいい）車両でトーナメント会場に通えることが楽しみです」とメルセデス・ベンツとのショットをアップし、「皆さまに良いご報告ができるように