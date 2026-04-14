女優の飯島直子（58）が14日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。飯島は「こんにちはすこしひさしぶりですみんな元気ですか」と書き出しプライベートショットを複数枚披露。近況について「正月ぶりにハマの実家。これまたひさしぶりの姉登場数日、姉と過ごしていますが野暮用の合間にあちらこちらへ姉は、わたしのことを休日のお父さんのように扱いますとはいえ、マクドナルドにも付き合ってく