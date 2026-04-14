声優花澤香菜が14日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。MCハライチ岩井勇気の発言に対して大声でキレた。ゲスト出演するはずだった女優橋本愛をメインに「胸がキュンとなる男性のしぐさ」について、意見を出し合うコーナーをするはずで準備をしていた。急きょ橋本が体調不良で番組出演を欠席したため、コーナー自体をやめようとしていたが、MCハライチ澤部佑が「橋本愛さんと好きな男性についてトークを