お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（４７）が１４日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。大学生活のエピソードを語った。土屋は１０日、自身のＳＮＳを通して美術大学への進学を報告。１３日には同局「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に出演し、通っている美大が日本大学の芸術学部であることを明かした。この日はラジオパートナーの「相席スタート」山粼ケイから「友達とかできたんですか？」と問われ