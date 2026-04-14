【モデルプレス＝2026/04/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月13日、自身のInstagramを更新。デニムワンピーススタイルを公開し、話題となっている。【写真】25歳K-POP美女「全身バランス神」ショーパン衣装姿◆ジゼル、ショート丈のボトムスで美脚披露ジゼルは「大阪ありがとう」とつづり、4月11日、12日に開催された「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK ： aeXIS LINE - in JAPAN ［SPECIAL EDITION