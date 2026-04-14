【モデルプレス＝2026/04/14】AKB48の下尾みうが4月13日、自身の公式Instagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を集めている。【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「脚長すぎ」ミニスカからスラリ美脚◆下尾みう、ミニスカ＆スニーカーで美脚公開下尾は「素敵な花束ありがとうございました！生誕セレモニー嬉しかったです」とつづり、写真を投稿。シャッターの前で撮影された写真では、大きな花束を持った下尾はベージ