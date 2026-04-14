女優のコ・ジュンヒが「未婚出産」について言及した。結婚よりも出産を先に考えたいという発言が注目を集めている。【写真】日本人タレント、精子提供で“未婚出産”したワケ4月13日、YouTubeチャンネル「コ・ジュンヒ GO」に公開された動画で、コ・ジュンヒは「私は結婚よりも先に子どもを産みたい」と語った。続けて「韓国社会はもう少し意識が変わるべきだと思う」と付け加え、個人の生き方に対する率直な考えを示した。これに