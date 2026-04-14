新・月10ドラマ「銀河の一票」制作発表が14日、東京都内で行われ、出演者の黒木華、野呂佳代、松下洸平が登場した。本作は、政界を追い出された主人公・星野茉莉（黒木）が“選挙参謀”として政治素人の“スナックのママ”（野呂）をスカウトし、東京都知事選に挑む“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事選を目指して奮闘する50日間の物語を描く。主