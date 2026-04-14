雲南省シーサンパンナ・ダイ族自治州に位置する関累港。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明4月14日】中国雲南省の昆明税関は9日、瀾滄江−メコン川国際航路の累計航行回数が過去10年間で9400回を超え、輸出入貨物量は157万400トン、貨物額は127億1800万元（1元＝約23円）に上ったと明らかにした。取り扱った貨物は2100種類を超えた。アジアで唯一、6カ国を結ぶ国際河川の瀾滄江−メコン川国際航路では、この10年間で就航船舶の