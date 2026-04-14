トレンド感あふれる“可愛い”を取り入れたい方に♡サマンサベガから、立花琴未を起用した最新ビジュアルが公開されました。フレンチガーリーな新作バッグや、実用性抜群のトラベルシリーズなど、今の気分にぴったりのラインナップが勢ぞろい。日常コーデをアップデートしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪ フレンチガーリー新作バッグ♡ ミ